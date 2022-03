Почина един от бившите мениджъри на Манчестър Юнайтед

На 94-годишна възраст си отиде един от бившите мениджъри на Манчестър Юнайтед Франк О'Фарел, научихме от клуба.

Ирландецът е едно от популярните имена в световния спорт в средата на миналия век, когато играе за Уест Хям и Престън Норт Енд.

След края на активната си футболна кариера той застава начело на Уеймаут, където и играе за кратко.

През сезон 1971/72 О'Фарел поема Манчестър Юнайтед, но след година и половина начело е освободен поради влошените резултати през есента на следващата кампания.

Той е ръководил още тимовете на Торки, Лестър, Кардиф, Ал-Шааб и дори става национален селекционер на Иран между 1974-76.

We are deeply saddened to learn that our former manager, Frank O'Farrell, has passed away aged 94.



Sending thoughts and prayers to his family and friends at this difficult time ❤️