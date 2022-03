Серджо Оливейра едва не се превърна от герой в грешник за Рома

Серджо Оливейра едва не се превърна от герой в грешник за италианския Рома при успеха с 0:1 над Витес в 1/8-финалите от Лигата на конференциите.

Португалецът вкара единственото попадение в добавеното време на първата част, но след почивката получи два бързи жълти картона, за да остави „римските вълци“ с човек по-малко за решителните минути от срещата.

Нидерландците опитаха да стигнат до равенството, но изявите на Руй Патрицио попречиха това да се случи.

Отборът на Жозе Моуриньо в крайна сметка стигне до успеха и може да гледа по-уверено към реванша в Рим след седмица.

The final whistle blows.



Sergio Oliveira's goal in first half injury-time ensures we had back to Rome with a narrow advantage in the tie!#ASRoma #UECL #VitesseRoma pic.twitter.com/T7atuPwOjn