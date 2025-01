Володимир Зеленски: Светът ще научи цялата истина относно това как Русия се възползва от такива момчета (ВИДЕО)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски сподели във „Фейсбук“ ново видео от разпитите на пленените севернокорейски войници, предаде Укринформ.

„Общуването между пленените севернокорейски войници и украински разследващи продължава. Установяваме фактите. Проверяваме всички подробности. Светът ще научи цялата истина относно това как Русия се възползва от такива момчета, които са пораснали в пълен информационен вакуум, без да имат никаква представа за Украйна, и които са използвани от Русия единствено за удължаване и ескалиране на тази война“, заяви Зеленски.

Според него единствено Русия има интерес от тази война.

