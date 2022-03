Ето кой ще е съперник на Григор Димитров в Индиън Уелс

Григор Димитров ще стартира срещу Джордън Томпсън на турнира в Индиън Уелс (САЩ) с награден фонд 8,58 милиона долара. Австралиецът отстрани белгиеца Давид Гофен с 4:6, 7:5, 7:6(3) след 2:45 часа игра.



Най-добрият ни тенисист зае мястото на водач в долната половина на схемата на отказалия се заради COVID-протоколите за влизане в САЩ Новак Джоквич и затова започва директно от втория кръг.



27-годишният Томпсън е 78-и в световната ранглиста. Той има един загубен финал на турнир на АТP в Хертогенбош на трева през 2019 година и е достигал до 43-то място в света. Двамата са се срещали веднъж в професионалния тур досега на турнира "Мастърс" в Маями през 2019 година, когато Томпсън печели със 7:5, 7:5.

Jordan Thompson advances through to round two of the Indian Wells Masters.



After dropping the first set against David Goffin, the Australian found his rhythm taking out the match with a tiebreaker in the third.#IndianWells pic.twitter.com/7rVoCEd8ZF