Роман Абрамович отмъщава с фалит за Челси?

Съществува много сериозна вероятност отборът на Челси да попадне под администрация заради войната в Украйна. Финансовият благодетел на клуба Роман Абрамович е намекнал, че по никакъв начин няма да продава клуба на американци и британци заради санкциите, които му бяха наложени. В същото време правителството в Лондон било твърдо против офертата на консорциума от Саудитска Арабия.

Така всички сериозни оферти попадат под удар и след броени дни тимът, който продължава да мачка, след като Абрамович бе отстранен, да попадне под администрация, пише „Daily Mail“.

Roman Abramovich could still scupper Chelsea sale as Blues owner 'not keen on bids from the US and Britain after both countries sanctioned Russian oligarchs' https://t.co/GTYGqahcFV