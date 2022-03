Бомби, увредили терена, едва не отложиха мач в Аржентина

Дербито на Росарио между Нюелс Олд Бойс и Росарио Сентрал в Аржентина бе забавено в неделя, след като фенове хвърлиха бомбички на терена и го увредиха сериозно, разкриха от тима на Нюелс Олд Бойс в Туитър. Малко преди първия съдийски сигнал мачът бе отложен, а главният съдия е бил изведен от терена от охраната, след като експлозивите са били хвърлени.

"Отборите бяха на терена", се казва в друг пост в социалната мрежа. "Няколко бомбички бяха хвърлени на игрището и избухнаха в момента, в който тимовете позираха за отборните си снимки. Имаше дим, който покри едно от наказателните полета. "

Мачът между големите съперници все пак е започнал след кратко забавяне, като Нюелс Олд Бойс спечелиха като гости на терена на Росарио Сентрал за първи път от 2016 година, благодарение на гола през второто полувреме на Мануел Гарсия. След мача полиция пази на терена празнуващите играчи на гостуващия тим.

"Ние имахме сърце и страст. Вие имахте гранати. Сърцето и страстта победиха. Росарио е наш!", написаха в Туитър победителите. След загубата пък бившият аржентински национал Кристиан "Кили" Гонсалес бе уволнен от треньорския пост на Росарио Сентрал.

