Шакира за съпруга си: Той е най-добрият в света!

Жерар Пике взе участие в още една незабравима вечер от „Ел Класико“, като този път неговият Барселона победи с 0:4 Реал Мадрид. Това пък даде повод на съпругата му Шакира, за да го похвали в социалните мрежи.

„Жерар не ми позволява да говоря такива неща публично, но само той притежава нужния героизъм, за да преодолява контузиите и болката и да може винаги да дава най-доброто от себе си. Не, че ми е съпруг, но той е най-добрият защитник в света. Точка“, написа певицата от профила си в Twitter.

35-годишният Пике не срещна особени проблеми снощи, тъй като Карим Бензема отсъстваше поради контузия, а Карло Анчелоти реши да излезе без типичен централен нападател. Това даде възможност на испанеца да заиграе много по-освободено и просто да затваря пространствата зад крайните бранители, като така с дружни усилия бяха неутрализирани Винисиус Жуниор и Родриго.

Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial.

¡He dicho! pic.twitter.com/mYrvqs3EMa