Спортът по телевизията днес, 27 март:
10.50 Ски скокове: Световна купа в Планица, ски полети, мъже Евроспорт 1
11.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
12.50 Сноуборд: Световна купа в Силваплана, слоупстайл, мъже и жени Евроспорт 2
13.30 Баскeтбол, Реал - Фуенлабрада Диема спорт 3
13.30 Баскетбол, "Мурсия" - "Валенсия" Нова спорт
13.30 Колоездене: Обиколка на Каталуня, седми етап Евроспорт 1
15.15 Колоездене: Гент Вевелгем, мъже Евроспорт 1
16.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
18.00 Тенис, турнир в Маями МАХ Спорт 1
18.00 Баскетбол, "Билбао" - "Баскония" Нова спорт
18.30 Волейбол, плейоф от първенството Диема спорт 2
19.30 Баскетбол, "Ховентуд" - "Барселона" Диема спорт 3
20.00 Формула 1, Гран при на Саудитска Арабия Диема спорт
21.00 Кърлинг: Световен шампионат в Принц Джордж, малък финал, жени Евроспорт 1
21.00 Голф: PGA тур, "Коралс Чемпиъншип", четвърти ден Евроспорт 2
21.45 Баскетбол, "Тренто" - "Триест" Нова спорт
22.00 "Портланд" - "Орландо" МАХ Спорт 2
22.30 Наскар, състезание в Тексас МАХ Спорт 3
22.30 НБА, "Детройт" - "НЙ" Никс Диема спорт 3
01.00 НБА, "Финикс" - "Филаделфия" Диема спорт 2
02.00 НХЛ, "Торонто" - "Флорида" МАХ Спорт 2
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