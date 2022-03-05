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Спортът по телевизията днес (27 март)

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Спортът по телевизията днес (27 март)

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Днес трябва да се проведе Гран При на Саудитска арабия

Спортът по телевизията днес (27 март) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортът по телевизията днес, 27 март:

10.50 Ски скокове: Световна купа в Планица, ски полети, мъже Евроспорт 1

11.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

12.50 Сноуборд: Световна купа в Силваплана, слоупстайл, мъже и жени Евроспорт 2

13.30 Баскeтбол, Реал - Фуенлабрада Диема спорт 3

13.30 Баскетбол, "Мурсия" - "Валенсия" Нова спорт

13.30 Колоездене: Обиколка на Каталуня, седми етап Евроспорт 1

15.15 Колоездене: Гент Вевелгем, мъже Евроспорт 1

16.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

18.00 Тенис, турнир в Маями МАХ Спорт 1

18.00 Баскетбол, "Билбао" - "Баскония" Нова спорт

18.30 Волейбол, плейоф от първенството Диема спорт 2

19.30 Баскетбол, "Ховентуд" - "Барселона" Диема спорт 3

20.00 Формула 1, Гран при на Саудитска Арабия Диема спорт

21.00 Кърлинг: Световен шампионат в Принц Джордж, малък финал, жени Евроспорт 1

21.00 Голф: PGA тур, "Коралс Чемпиъншип", четвърти ден Евроспорт 2

21.45 Баскетбол, "Тренто" - "Триест" Нова спорт

22.00 "Портланд" - "Орландо" МАХ Спорт 2

22.30 Наскар, състезание в Тексас МАХ Спорт 3

22.30 НБА, "Детройт" - "НЙ" Никс Диема спорт 3

01.00 НБА, "Финикс" - "Филаделфия" Диема спорт 2

02.00 НХЛ, "Торонто" - "Флорида" МАХ Спорт 2


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