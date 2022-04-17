Спортът по телевизията днес, 17 април 2022 година:
09.30 Колоездене: Обиколка на Турция, осми етап Евроспорт 1
11.30 Колоездене: Париж – Рубе Евроспорт 1
13.30 Баскетбол, Реал – Рио Бреоган Диема спорт 2
14.00 Ница – Лориен Нова спорт
14.30 Дармщад – Шалке Диема спорт 3
14.30 Вердер – Нюрнберг Диема спорт
15.00 Гранада – Леванте МАХ Спорт 4
15.30 Тенис, турнир в Монте Карло (финал) МАХ Спорт 1
16.15 Нюкасъл – Лестър Диема спорт 2
16.15 Уест Хем – Бърнли Нова спорт
16.30 Арминия – Байерн Диема спорт 3
16.30 Снукър: Шефилд, първи кръг Евроспорт 2
17.00 ЦСКА – Левски Диема спорт
17.15 Атлетико – Еспаньол МАХ Спорт 4
18.30 Челси – Кристъл Палас Диема спорт 2
18.30 Унион – Айнтрахт Диема спорт 3
18.30 Хофенхайм – Гройтер Фюрт Нова спорт
19.30 Атлетик – Селта МАХ Спорт 4
20.00 Лудогорец – Славия Диема спорт
20.00 Голф: PGA тур, "РВС херитидж, четвърти ден Евроспорт 2
20.30 Байер – Лайпциг Диема спорт 3
20.45 Снукър: Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
21.45 ПСЖ – Марсилия Диема спорт 2
22.00 Севиля – Реал МАХ Спорт 4
22.30 Спортинг – Бенфика Ринг
22.30 НБА, мач от плейофите Диема спорт
23.05 Лос Анджелис – Спортинг Канзас МАХ Спорт 2
02.00 Наскар, състезание в Бристол МАХ Спорт 1
Източник: Novsport
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левски 1914
09:35 17.04.2022
2 РИА Новости
Коментиран от #3
09:48 17.04.2022
3 Левски 1914
До коментар #2 от "РИА Новости":ЛЕВСКИ на Лафчис, ЛЕВСКИ на Батков, ЛЕВСКИ на Сираков е ЛЕВСКИ София, а не Литекс обединен с Етрополе.
10:22 17.04.2022