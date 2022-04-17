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Спортът по телевизията днес (17 април)

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Спортът по телевизията днес (17 април)

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  • 17 април

Днес е Вечното дерби на България - ЦСКА срещу Левски

Спортът по телевизията днес (17 април) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортът по телевизията днес, 17 април 2022 година:

09.30 Колоездене: Обиколка на Турция, осми етап Евроспорт 1

11.30 Колоездене: Париж – Рубе Евроспорт 1

13.30 Баскетбол, Реал – Рио Бреоган Диема спорт 2

14.00 Ница – Лориен Нова спорт

14.30 Дармщад – Шалке Диема спорт 3

14.30 Вердер – Нюрнберг Диема спорт

15.00 Гранада – Леванте МАХ Спорт 4

15.30 Тенис, турнир в Монте Карло (финал) МАХ Спорт 1

16.15 Нюкасъл – Лестър Диема спорт 2

16.15 Уест Хем – Бърнли Нова спорт

16.30 Арминия – Байерн Диема спорт 3

16.30 Снукър: Шефилд, първи кръг Евроспорт 2

17.00 ЦСКА – Левски Диема спорт

17.15 Атлетико – Еспаньол МАХ Спорт 4

18.30 Челси – Кристъл Палас Диема спорт 2

18.30 Унион – Айнтрахт Диема спорт 3

18.30 Хофенхайм – Гройтер Фюрт Нова спорт

19.30 Атлетик – Селта МАХ Спорт 4

20.00 Лудогорец – Славия Диема спорт

20.00 Голф: PGA тур, "РВС херитидж, четвърти ден Евроспорт 2

20.30 Байер – Лайпциг Диема спорт 3

20.45 Снукър: Шефилд, първи кръг Евроспорт 1

21.45 ПСЖ – Марсилия Диема спорт 2

22.00 Севиля – Реал МАХ Спорт 4

22.30 Спортинг – Бенфика Ринг

22.30 НБА, мач от плейофите Диема спорт

23.05 Лос Анджелис – Спортинг Канзас МАХ Спорт 2

02.00 Наскар, състезание в Бристол МАХ Спорт 1

Източник: Novsport


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    3 1 Отговор
    Мача между ЛЕВСКИ и цска ТИРЕ София 2016 не е вечно дерби, а обикновен мач , а истинското цска ФАЛИРА.

    09:35 17.04.2022

  • 2 РИА Новости

    1 2 Отговор
    Левски тире 1914 няма имало е Левски тире Спартак и след, като фалира Левски тире Лавчис и Левски тире Виваком Арена, последно Лвски тире ДПС Щрабак.

    Коментиран от #3

    09:48 17.04.2022

  • 3 Левски 1914

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "РИА Новости":

    ЛЕВСКИ на Лафчис, ЛЕВСКИ на Батков, ЛЕВСКИ на Сираков е ЛЕВСКИ София, а не Литекс обединен с Етрополе.

    10:22 17.04.2022

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