САЩ сложиха каруцата пред коня с нелеп транспарант след победата над Панама

Американският футболен отбор допусна голям гаф, въпреки успеха си с 5:1 над Панама в предпоследния квалификационен кръг за класиране на Световното първенство в Катар. Играчите решиха, че са се класирали за Мондиала и разпънаха голям транспарант с надпис „Класирани за Световната купа“, научихме от Daily Mail.

Колкото и впечатляващ да бе успехът на „каубоите“, простата математика показва, че класирането им далеч не е толкова сигурно, колкото може би им се иска. Оказва се, че на Щатите им остава мач срещу Коста Рика, след който при евентуална загуба с поне 5 гола от тяхна страна те ще останат в зоната за баражите.

Изглежда, че САЩ все още има да извърви дълъг път преди да схване всички правила на европейския футбол, независимо че става дума за настоящия им отбор, който е съставен от звезди на Челси, Борусия Дортмунд, Лил и редица други грандове от „стария континент“.

Добре, че някой все пак им подсказа впоследствие и се появиха с друго платно, на което благодарят за подкрепата на своите фенове.

The job’s not done…



But you’ve created an incredible atmosphere everywhere we’ve played on home turf this cycle.



We love ya. 🇺🇸 pic.twitter.com/WbXiH58JS0