Бесни фенове нахлуха на терена след провал на Нигерия (ВИДЕО)

Бесни фенове нахлуха на терена и влязоха в сблъсъци с полицията, след като Нигерия не успя да се класира за участие на световно първенство за първи път от 16 години.

Фатално за „супер орлите“ се оказа домакинското 1:1 в квалификационен реванш срещу Гана (0:0 в първия мач). „Черните звезди“ откриха резултата още в 10-ата минута чрез халфа на Арсенал Томас Партей. В средата на първата част нигерийците изравниха след точно изпълнение на дузпа от защитника Уилям Троост-Еконг.

Nigerian fans stormed the pitch and started throwing objects down the tunnel after their country didn't qualify for the World Cup. pic.twitter.com/Scb6uXAuLR

Домакините не успяха да стигнат до втори гол до края на мача и така Гана се класира за Мондиал 2022. След последния съдийски сигнал на срещата в Абуджа, феновете нахлуха на терена. Те започнаха да рушат резервните скамейки.

Нападната е била и гостуващата агитка на ганайски привърженици, които са били преместени от трибуните на терена. Футболистите на „черните звезди“ са се прибрали по най-бързия начин в съблекалнята под летящи към тях бутилки.

Полицията се е намесила и е влязла в сблъсък с разбеснелите се нигерийски фенове. За да укротят ситуацията, силите на реда са използвали сълзотворен газ.

Както е известно, Нигерия има статута на една от най-големите футболни сили на Африка и често се представя силно при участията си на световни първенства. На мондиалите през 2010 и 2018 г. „супер орлите“ отпадаха в груповата фаза, а през 2014 г. отпаднаха от Франция на осминафиналите.

This is how primitive Super Eagles fans are. They stormed the pitch of play after being eliminated by the Black Stars of Ghana.

Do you think Nigeria should be banned?@OdokonyeroJimm4 @OyuluPatrick @MedVilla11 @JohnSENTAMU2 @YekoyadaUG @MedVilla11 pic.twitter.com/at3DmYeXQk