Англия е фаворит за Световното първенство, според 1/4 от запалянковците

Англия ще спечели Световното първенство в Катар. Това смятат почти 28% от почитателите на футбола след проведена анкета в Twitter от страна на SPORT bible.

Повече от 8 хил. души вземат участие в проучването и изглежда, че една много голяма част от участниците изразяват увереност, че тимът на „трите лъва“ е способен да вдигне втората си купа от най-големия футболен форум.

Най-голям процент обаче предвиждат, че таванът на възможностите им е 1/4- или 1/8-финал в състезанието.

How far will England go in the World Cup? 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿