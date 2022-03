Стана ясно разпределението по урни за Мондиала

Почти всички тимове, които ще участват на предстоящото Световно първенство, вече станаха известни, като единствено останаха да се изиграят междуконтиненталните баражи за финалните три квоти. От ФИФА обаче вече представиха разпределението по урни, тъй като остават около 24 часа до тегленето на жребия за официалното начало на Мондиала в Катар.

Ето и как изглеждат те:

Предстои местата си в четвърта урна да заемат победителите от двойките Австралия/ОАЕ - Перу, Нова Зеландия - Коста Рика и Украйна/Шотландия - Уелс.

Утре (1 април) от 19:00 часа българско време ще се тегли разпределението, като тогава очакваме и потвърждение на правилата, при които ще се проведе то.

