Страшен бой преди баскетболен мач, фенове убиха полицай (ВИДЕО)

Страшен бой беляза мач от колежанското първенство по баскетбол на САЩ. В интернет се появиха кадри, на които момчета, вероятно възпитаници на учебните заведения, се бият яростно.

В момент от битката се вижда полицай, който опитва да разтърве биещите се.

По-късно се появи информация, че униформеният е загинал заради множество удари по главата.

Заради този и още няколко инцидента напоследък в САЩ обявиха ново ниво на сигурност преди и след спортни прояви и се заканиха да бъдат безкомпромисни с хора, които създават проблеми на спортни прояви.

Tf them other ppl come from 😂😂😂 pic.twitter.com/dxqkJ5xJLd