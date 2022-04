ФИФА тегли жребия за Световното първенство в Катар (ОБНОВЯВА СЕ)

ФИФА днес определя групите за Световното първенство по футбол в Катар, като урните вещаят някои наистина грандиозни сблъсъци между топ отбори.

Очаквайте тук обновяване в реално време на жребия, който стартира от 19:00 часа българско време.

ФАКТИ.бг ще ви направи съпричастни с най-интересното от церемонията в Доха.

Официалният талисман на турнира се казва Ла'еб, който е духче в цветовете на страната-домакин.

He's come from the mascot-verse full of energy and is ready to bring the joy of football to everyone!



Introducing: La'eeb - the #FIFAWorldCup Qatar 2022 Official Mascot pic.twitter.com/RrEA6iS6t4