Обрат: Мохамед Салах прави компромис, за да подпише с Ливърпул!

Суперзвездата на Ливърпул Мохамед Салах е на път да се споразумее за нов договор с клуба, гръмна тази сутрин „The Mirror“. Изданието посочва, че египетският национал е готов да направи компромис с първоначалните си искания за заплата от 500 000 паунда на седмица.

Както е известно, Салах и неговият агент отхвърлиха предложените им от мърсисайдци условия, което породи спекулации, че нападателят може да напусне „Анфийлд“, особено, след като има контракт само до края на следващия сезон. Смята се, че интерес към него проявяват отбори като Пари Сен Жермен и Барселона.

Но сега Салах, който оценява привързаността към него в Ливърпул, е готов да даде най-доброто от себе си на отбора, като му се врече във вярност с нов договор. Информацията гласи, че египтянинът се е съгласил на заплата от 400 хиляди паунда на седмица, като към обсъждания нов тригодишен договор ще бъдат добавени още 12 месеца, което ще позволи Салах да остане на „Анфийлд“ до 2026 година, когато навърши 34 години.

По този начин 29-годишният Салах ще се приближи възможно най-много до Кристиано Роналдо от Манчестър Юнайтед, който взима близо 500 хиляди паунда на седмица заплата.

Евентуален край на сагата около договора на египетската звезда би представлявал голям тласък за Ливърпул в битката за спечелване на четири трофея през този сезон. Салах е в блестяща форма през този сезон, като има 28 гола във всички турнири.

