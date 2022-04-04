15.00 Дартс: Световно първенство на WDF във Фримли Грийн, втори кръг Евроспорт 2
16.30 Колоездене: Обиколка на Баския, трети етап Евроспорт 1
17.00 "Хебър" - "Спартак" (Вн) Диема спорт
19.00 Баскетбол, "Рилски спортист" - "Берое" МАХ Спорт 2
19.00 Волейбол, "Фенербахче" - "Вакъфбанк" МАХ Спорт 1
19.00 Кърлинг: Световен шампионат в Лас Вегас, Канада - Швеция, групова фаза, мъже Евроспорт 2
19.30 "Етър" - "Монтана" Диема спорт
19.30 "Аугсбург" - "Майнц" Диема спорт 3
20.00 "Пиза" - "Бреша" Нова спорт
21.00 Дартс: Световно първенство на WDF във Фримли Грийн, трети кръг Евроспорт 1
21.30 "Бърнли" - "Евертън" Диема спорт 2
22.00 "Челси" - "Реал" Би Ти Ви Екшън
22.00 "Виляреал" - "Байерн" Ринг
22.00 Тенис, турнир в Хюстън МАХ Спорт 1
22.00 Баскетбол, "Гран Канария" - "Венеция" МАХ Спорт 2
01.15 Мач от Копа Либертадорес МАХ Спорт 4
03.00 НБА, "Чикаго" - "Бостън" Диема спорт 2
03.30 Мач от Копа Либертадорес МАХ Спорт 4
6 Април, 2022 08:12 3290
Спортът по ТВ в сряда (6 април)
Ето какво може да гледаме днес
15.00 Дартс: Световно първенство на WDF във Фримли Грийн, втори кръг Евроспорт 2
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