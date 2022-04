Историческо постижение за Ливърпул

Отборът на Ливърпул записа историческо постижение с победата си с 3:1 като гост над Бенфика в първи 1/4-финал от Шампионската лига. За мърсисайдци това беше осми пореден успех като гост във всички турнири, което не се беше случвало никога досега в историята им.

Преди Бенфика Ливърпул победи Нотингам Форест (1:0 в четвъртфиналите за ФА Къп), Арсенал (2:0) и Брайтън (2:0) в Премиър лийг, Интер (2:0) в Шампионската лига, Бърнли (1:0) и Кристъл Палас (3:1) в Премиър лийг, както и отново Арсенал (2:0) за Купата на лигата.

В следващия кръг на Ливърпул отново предстои гостуване. Задачата пред футболистите на мениджъра Юрген Клоп обаче ще е много тежка, тъй като съперник е Манчестър Сити, а двубоят е в неделя, 10 април.

