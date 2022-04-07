Спортът по ТВ в четвъртък (7 април)

15.00 Дартс: Световно първенство на WDF във Фримли Грийн, трети кръг Евроспорт 2

16.30 Колоездене: Обиколка на Баския, четвърти етап Евроспорт 1

19.45 "Фейенорд" - "Славия" (Пр) МАХ Спорт 3

19.45 "Лайпциг" - "Аталанта" Би Ти Ви Екшън

21.00 Дартс: Световно първенство на WDF във Фримли Грийн, трети кръг Евроспорт 1

21.30 Волейбол, "Тренто" - "Перуджа" МАХ Спорт 2

22.00 "Айнтрахт" - "Барселона" МАХ Спорт 3

22.00 "Уест Хем" - "Лион" МАХ Спорт 4

22.00 "Бодьо Глимт" - "Рома" Ринг

22.00 "Лестър" - ПСВ "Айндховен" Би Ти Ви Екшън

22.00 Тенис, турнир в Хюстън МАХ Спорт 1

22.00 Голф, Ю Ес Мастърс Нова спорт

03.30 Мач от Копа Либертадорес МАХ Спорт 4

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка от 0 гласа.