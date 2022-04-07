Спортът по ТВ в четвъртък (7 април)

15.00 Дартс: Световно първенство на WDF във Фримли Грийн, трети кръг Евроспорт 2
16.30 Колоездене: Обиколка на Баския, четвърти етап Евроспорт 1
19.45 "Фейенорд" - "Славия" (Пр) МАХ Спорт 3
19.45 "Лайпциг" - "Аталанта" Би Ти Ви Екшън
21.00 Дартс: Световно първенство на WDF във Фримли Грийн, трети кръг Евроспорт 1
21.30 Волейбол, "Тренто" - "Перуджа" МАХ Спорт 2
22.00 "Айнтрахт" - "Барселона" МАХ Спорт 3
22.00 "Уест Хем" - "Лион" МАХ Спорт 4
22.00 "Бодьо Глимт" - "Рома" Ринг
22.00 "Лестър" - ПСВ "Айндховен" Би Ти Ви Екшън
22.00 Тенис, турнир в Хюстън МАХ Спорт 1
22.00 Голф, Ю Ес Мастърс Нова спорт
03.30 Мач от Копа Либертадорес МАХ Спорт 4
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