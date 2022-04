Един от най-успешните френски тенисисти слага край на кариерата си след Rolland Garros

Един от най-добрите френски тенисисти от началото на новия век Жо-Вилфред Цонга планира да сложи край на състезателната си кариера веднага след „Откритото първенство на Франция“, научихме от негова лична публикация в социалните мрежи.

36-годишният атлет е напът да се предаде пред постоянните контузии, които съсипаха последните години от кариерата му.

„Надявам се на една последна тръпка“, написа Цонга в Twitter, визирайки последното си участие на Rolland Garros.

Французинът има зад гърба си 18 трофея, като през годините е заработил почти $22,5 млн. През 2012 г. стигна и до своя връх в кариерата - 5 място в световната ранглиста.

C’est avec beaucoup d’émotions que j’annonce aujourd’hui ma décision d’arrêter ma carrière professionnelle lors du prochain tournoi de @rolandgarros 🧡

It is with great emotion that I announce today my decision to stop my career at the next French Openhttps://t.co/yCmP3wch3o