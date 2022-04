Чимаев и Бърнс си спретнаха кървав двубой на UFC 273

Хамзат Чимаев и Гилбърт Бърнс сътвориха истинско шоу за почитателите на смесените бойни изкуства по време на UFC 273, засенчвайки главното събитие между Александър Волкановски и Чанг Сунг Юнг.

Двубоят бе изключително кървав, въпреки класата на чеченеца и факта, че спечели с единодушно решение на съдиите.

Двамата влязоха в жестоки размени, след които получиха по няколко аркади, но все пак след финалния гонг се поздравиха и изразиха уважение един към друг.

Чимаев вече е втори в списъка с претенденти за пояса в полусредна категория и вече има всички основания, за да претендира за пояса на Камару Усман.

