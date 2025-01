Много любопитен момент: Португалци използваха мляко вместо боя за линиите на терена (ВИДЕО)

Много любопитен момент се разигра преди мач във второто ниво на португалския футбол. Домакините на срещата трябваше да очертаят линиите на терена, но докато правели това, им свършила боята. Е, бързата реакция довела до куриоза, вместо боя, да бъде използвано мляко.

Прясно мляко.

Любопитният момент е от мача на Оливейрензе срещу Фелгейрас в неделя.

Тъй като теренът в Португалия бил подгизнал от проливните валежи, домакините трябвало да преначертаят белите линии, маркиращи мрежата и границите на вратаря. Докато правели това, обаче, се оказало че боята е свършила.

Един от членовете на персонала веднага решил проблема. Той напуснал терена и скоро се върнал с няколко кутии с мляко. Тази хитрост, обаче, дала резултат, защото мачът започнал по план.

Въпреки изобретателността на домакините, футболисти не успели да се справят със своето предизвикателство. Тимът на Оливейрензе претърпял поражение с 0:3 от Фелгейрас.

Due to a lack of paint, they are drawing the lines with milk in Portugal.pic.twitter.com/eB7ovsSyqg