Рюдигер очаква €20 млн. бонус, за да подпише с когото и да било

Германският национал Антонио Рюдигер продължава да настоява за рекордни пари в преговорите си за сключване на договор с бъдещия си нов клуб. Спортният журналист Николо Скира дори обяви, че централният бранител очаква €20 млн. бонус.

29-годишният защитник без съмнение е сред водещите на своя пост в света в момента, но не е известно друг играч с подобни качества да получава чак толкова внушителни пари. Смята се, че той очаква по €12,5 млн. на сезон за минимум 4 години.

Амбициите на Рюдигер със сигурност ще го изпратят далеч от „Стамфорд Бридж“, но интересът на Реал Мадрид и Барселона бързо може да се охлади, ако посочените числа са реални.

Toni #Rudiger can leave #Chelsea as a free agent in summer: he asks a 4-years contract with a salary by €12,5M/year and €20M at signing as bonuses. #transfers #CFC