Спортът по ТВ във вторник (12 април)

12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 3
13.00 Колоездене: Обиколка на Турция, трети етап Евроспорт 1
14.50 Колоездене: Обиколка на Сицилия, първи етап Евроспорт 1
18.30 Волейбол, "Нефтохимик" - "Монтана" Диема спорт 2
19.00 "Славия" - ЦСКА Диема спорт
20.00 Баскетбол, "Бетис" - "Валенсия" Нова спорт
22.00 "Реал" - "Челси" МАХ Спорт 3
22.00 "Байерн" - "Виляреал" МАХ Спорт 4
01.15 "Боак Хуниорс" - "Олуейс Реди" МАХ Спорт 4
03.30 "Фламенго" - "Таларес" МАХ Спорт 4
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