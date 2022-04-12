Спортът по ТВ във вторник (12 април)

Рома обяви, че над 72 хил. души ще посрещнат Бодьо/Глимт за реванша в Рим

„Стадио Олимпико“ в Рим ще бъде препълнен за реванша от Лигата на конференциите между Рома и Бодьо/Глимт, съобщиха от ръководството на &bd ...