Душан Лайович допусна обрат от Григор Димитров в Монте Карло

Григор Димитров триумфира с 2:1 сета над Душан Лайович, за да се класира на 1/8-финалите на Masters турнира в Монте Карло.

През първия сет сърбинът демонстрира доста по-концентрирана игра и логично стигна до успеха след 6:4, но в последвалите две части българинът наложи своето темпо с добро търпеливо разиграване и отлични къси удари, с които матира на няколко пъти противника.

Лайович допусна и няколко непредизвикани грешки, които му струваха скъпо и логично отстъпи на Димитров.

Гришо сега очаква победителя от двойката Каспер Рууд от Норвегия и Холгер Руне от Дания, които играят по обяд на 13 април.

There's no stopping, @GrigorDimitrov! 💪



4-6, 6-3, 6-2 win over Dusan Lajovic to reach the third round!@ROLEXMCMASTERS | #RolexMCMasters pic.twitter.com/t7JdvjhOwS