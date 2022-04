Уест Хям отказа Лион от мечтата за Лига Европа

Олимпик Лион приключи европейското си участие, след като инкасира звучната загуба с 0:3 от английския Уест Хям Юнайтед в мача им реванш за Лига Европа.

Крейг Доусън, Деклан Райс и Джаред Боуен вкараха попаденията във вратата на „хлапетата“, за да смълчат трибуните на „Стад дьо Люмиер“.

Домакините привидно наложиха своето темпо на терена, но класата в предни позиции за „чуковете“ се оказа решаваща за разликата между двата тима.

Надеждите, че Лион ще успее да се добере до полуфиналите в турнира за втори път в своята история, бяха попарени и ще се наложи да изчакат поне още година преди да получат нова възможност.

Уест Хям от своя страна има право да мечта е, славните години от средата на миналия век са напът да се завърнат, но преди това ще трябва да се справи с Айнтрахт Франкфурт.

Full time at Groupama -- not our night.



Well played to @WestHam -- best of luck in the next round and safe travels back.#OLWHU #UEL pic.twitter.com/dbhorGjYVf