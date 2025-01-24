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Резултати от мачовете в Лига Европа

Резултати от мачовете в Лига Европа

24 Януари, 2025 06:27 177 0

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Лудогорец загуби домакинството си на Мидтиланд

Резултати от мачовете в Лига Европа - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Резултати от мачовете в Лига Европа - 7 кръг:

Порто - Олимпиакос 0:1
Фенербахче - Олимпик Лион 0:0
АЗ Алкмаар - Рома 1:0
Малмьо - Твенте 2:3
Карабах - ФКСБ 2:3
Будьо/Глимт - Макаби Тел Авив 3:1
Виктория Пилзен - Андерлехт 2:0
Хофенхайм - Тотнъм Хотспър 2:3
Айнтрахт Франкфурт - Ференцварош 2:0
Манчестър Юнайтед - Рейнджърс 2:1
Лацио - Реал Сосиедад 3:1
ПАОК - Славия Прага 2:0
Унион Сейнт Жилоа - Спортинг Брага 2:1
Лудогорец - Мидтиланд 0:2
Елфсборг - Ница 1:0
РФС - Аякс 1:0


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