Резултати от мачовете в Лига Европа

Манчестър Юнайтед можеше да се издъни в края, но все пак достигна до успеха срещу Глазгоу Рейнджърс

Манчестър Юнайтед победи Глазгоу Рейнджърс с 2:1 в двубой от груповата фаза на Лига Европа. Попаденията за домакините бяха дело на Бруно Фернандеш, а ...