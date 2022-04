Лидерът на Манчестър Юнайтед претърпя автомобилна катастрофа (СНИМКИ)

Португалската суперзвезда на Манчестър Юнайтед - Бруно Фернандеш, претърпя автомобилна катастрофа тази сутрин напът за тренировка, научихме от talkSPORT.

Плеймейкърът на „червените дяволи“ се е врязал в джип със своята спортна кола, но за щастие и двамата водачи са останали невредими след инцидента.

Късметът напоследък изглежда не е с Бруно, защото от преподписването на договора си формата му на терена спадна осезаемо, а ето, че това вече се отразява и на личния му живот.

The scene of Bruno Fernandes' crash this morning #mulive [@talkSPORT] pic.twitter.com/4jCmJVGaKo