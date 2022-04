Дъстин Порие беснее срещу „фалшивите“ бойци в UFC

Един от най-популярните бойци в лека категория на UFC изригна срещу съперниците си във федерацията, като ги нарече „фалшиви“ с публикация в социалните мрежи.

„Вие сте шайка фалшиви бойци в UFC. Нямам търпение да ви сритам задниците“, гласи едно от многото съобщения на боеца в Twitter от последните дни.

„Диаманта“ междувременно се готви за завръщане в октагона през лятото, като целта му е двубой с Нейт Диас.

You guys are a bunch of fakes in the ufc. Can't wait to beat that ass 👐