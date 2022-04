Уайт не се появи на откритата тренировка преди мача с Фюри

Битката между Тайсън Фюри и Дилиан Уайт ще се проведе след само 4 дни на стадион „Уембли“ в Лондон, но през изминалите месеци „Събирача на трупове“ бойкотира почти всички PR инициативи преди двубоя. Днес той трябваше да направи открита тренировка, но реши да отклони поканата, научихме от Sky Sports.

Преди няколко дни Уайт все пак се включи онлайн в пресконференция с Фюри и заяви, че същата стратегия срещу медийните изяви е приложена и от „Циганския крал“ за мача му с Владимир Кличко преди няколко години.

Съревнованието за титлата на WBC е планирано за 23 април от 21:00 часа българско време.

BREAKING! Dillian Whyte will not attend the open media workout ahead of his fight against Tyson Fury ❌ pic.twitter.com/UORQluG06t