Ливърпул унизи най-жалкия Манчестър Юнайтед, който сме виждали от изминалите 5 години насам

Ливърпул унизи, както с играта си, така и с резултата, Манчестър Юнайтед в отдавна изгубилото своя блясък дерби на английския футбол. „Мърсисайдци“ триумфираха с 4:0, като спокойно разликата можеше да е много по-голяма, ако играчите на Юрген Клоп не бяха проявили известна симпатия към своите опоненти.

Луис Диас откри резултата още в 5' след поредна жалка проява на Хари Магуайър, който с всеки изминал мач започва да прилича на защитник от нивото на Чемпиъншип, а не като капитан на „червените дяволи“.

Мохамед Салах след това добави два гола, като първият му бе особено красив, благодарение на страхотната асистенция на Садио Мане.

Сенегалецът на свой ред добави един гол в средата на втората част, за да ознаменува въодушевената си игра с още един гол на сметката си.

Гостите стигнаха до един-единствен точен удар в целия мач едва през втората част, а през цялото първо полувреме не стигнаха до нито едно положение пред вратата на Алисон Бекер.

Трите точки пратиха Ливърпул на върха в класирането на Висшата лига, макар и с мач повече от Манчестър Сити, докато Манчестър Юнайтед вече може само да мечтае за класиране в топ 4, колкото и неубедителни да са конкурентите Тотнъм и Арсенал в същата тази надпревара.

За финал е редно да отбележим уважението, което домакинските запалянковци демонстрираха към Кристияно Роналдо. „Анфийлд“ аплодира португалеца в средата на първото полувреме. Той не взе участие в тази среща, за да получи възможност да скърби за смъртта на единия от близнаците си. Припомняме, че ден по-рано той сам съобщи в социалните мрежи, че детето не е оцеляло при раждането.

