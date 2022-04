Порноактриса показа как да правим набирания без да правим набирания (ВИДЕО)

Порноактрисата Ейдра Фокс със сигурност е по-популярна с работата си без дрехи, отколкото с уменията си във фитнеса, но в този случай трябва да ѝ отдадем заслуженото, защото идеята ѝ никак не е лоша.

Звездата от филмите за възрастни показа за своите последователи в Twitter как се е провиснала от лоста и придърпва само трупа си напред, като е видимо, че натоварва вътрешната част от мускулите на гърба си.

Това е един добър начин за начинаещи да започнат да правят набирания преди да са в състояние да изпълнят цялото упражнение.

A little back progress vid, still can’t do a pull up but that’s cause my arms are weak lmao pic.twitter.com/UOJLztPYVd