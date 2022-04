Атлетико Мадрид не успя да вкара на Гранада от 22 опита

Атлетико Мадрид за пореден път този сезон демонстрира липса на класа пред гола, като сезон завърши 0:0 с аутсайдера Гранда в 33 кръг на Примера Дивизион.

„Дюшекчиите“ отправиха цели 22 изстреля към вратата на Луис Машимиано, но само един-единствен път накараха стража да спасява.

В отсъствието на Жоао Феликс се откри възможност за Луис Суарез да стартира от първата минута, но уругваецът изглежда е изгубил игрова практика, след като бе закотвен на скамейката от Диего Симеоне през последните седмици.

All over in Madrid. pic.twitter.com/0R4hjbv807