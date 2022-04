Манчестър Сити проспа едно полувреме, но въпреки това си върна върха във Висшата лига

Манчестър Сити отново е лидер в класирането на Висшата лига, след като срази с 3:0 отбора на Брайтън, макар да проспа първите 45 минути.

Риад Марез, Фил Фоудън и Бернардо Силва вкараха попаденията след почивката, за да може закономерно трите точки да останат на „Етихат“.

„Чайките“ не сториха нищо в предени позиции, за да потърсят поне гол, а и за тях кампанията вече се движи по инерция, защото оцеляването е гарантирано, а класиране над средата на таблицата е невъзможно.

