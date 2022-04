Тайсън Фюри нокаутира зловещо Дилиън Уайт пред 94 000 зрители на "Уембли"

Тайсън Фюри разби претендента Дилиън Уайт в голямата британска битка на "Уембли". Циганския крал нокаутира Уайт в шестия рунд и запази пояса на WBC пред 94 000 зрители на лондонската арена.

Световният шампион бе безспорен фаворит в двубоя. С успеха на "Уембли" Фюри събра общо 33 победи (22 нокаута), 1 равенство и нито една загуба.

Dillian Whyte's walkout was bloody epic. What scenes inside Wembley Stadium. #FuryWhyte pic.twitter.com/YxVK6TZvMO

Носителят на междинния пояс на WBC и вече бивш претендент за световната титла - Дилиън Уайт, пък е с 28 победи (19 нокаута) и 3 загуби. Пораженията са от Александър Поветкин, Антъни Джошуа, а вече и от Циганския крал.

Tyson Fury’s entrance is longer than The Undertaker’s.

Entire Wembley stadium rapping along to Juicy is pretty damn awesome tho #FuryWhyte pic.twitter.com/En2i7HCNfm