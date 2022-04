Капитанът на Бетис: Преди 17 години пътувах с влак за финала, а сега спечелих Купата на краля

Паметна вечер за "Бетис", който триумфира за трети път в историята си с Купата на Краля. "Зелено-белите" победиха "Валенсия" на стадион "Ла Картуха" в Севиля в първия финал през 21-ви век, решен след изпълнение на дузпи.

Вечерта ще остане незабравима за всички, които обичат клуба и са част от него. Тя обаче бе по-специална за легендата и капитан на "Бетис" - 40-годишния Хоакин. Той вдигна трофея, който феновете чакаха 16 години, 10 месеца и 12 дни, пише сайтът на БТВ.

Толкова изминаха от последния триумф на "вердибланкос" през 2005-а. Тогава Хоакин също беше част от състава и игра във финала срещу "Осасуна". Снощи крилото се превърна в най-възрастния участник в сблъсък за трофея и реализира една от дузпите за своя тим.

Финалът за Купата на краля имаше щастлива развръзка и за треньора Мануел Пелегрини, който грабна първия си трофей в испанския футбол и вече може да се похвали, че е печелил отличия във всички страни, в които е работил, с изключение на Китай.

Que feliz me siento por el betis y por un jugador especialmente, que ha estado muchos años en el barça y no tuvo la oportunidad q tuvo y cuando salia lo hacia muy bien JUAN MIRANDA pic.twitter.com/YF3w1pj5qX

Спомените от красивата вечер на "Ла Картуха" ще топлят дълго още един герой на тима - Хуан Миранда.

22-годишният ляв бек е фен на "Бетис" от дете. Пътят му го отвежда в школата на "Барселона", следва наем в "Шалке 04", преди да се завърне у дома.

При последния триумф на "Бетис" през 2005-а едно 5-годишно момче се качва във влака Севиля – Мадрид заедно със своята майка. То е облечено със зелено-бяла фланелка и шал. Крайната дестинация е стадион "Висенте Калдерон", на който ще се проведе финалът между "Бетис" и "Осасуна". Редовното време завършва 1:1, а в продълженията Дани бележи и връчва купата на "зелено-белите".

In 2005 was Juan Miranda er als 5-jarige fan van Real Betis bij in de bekerfinale tegen Osasuna. Vannacht scoorde hij de beslissende strafschop voor Real Betis in de bekerfinale tegen Valencia. 🏆💚 pic.twitter.com/W1ByXobf8L