Поредният ялов мач прати Лийдс в борбата за оцеляване

Кристъл Палас и Лийдс Юнайтед завършиха при ялово 0:0 в последния мач от 33 кръг на английската Висша лига, с което темата за оцеляването остава на дневен ред при „пауните“.

Йоан Мелие дори трябваше да си заслужи приза за „Играч на мача“, за да неутрализира ударите на Вилфред Заха и компания. Френският национал спаси цели 7 изстрела от съперника.

В другия край на терена Висенте Гуаита имаше далеч по-малко работа, благодарение на колегите си и това създаде усещането, че „орлите“ са изпуснали победата в срещата.

