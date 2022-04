Карим Бензема обясни откъде има куража за „Паненката“ срещу Манчестър Сити

Карим Бензема днес отново е във всички заглавия на спортните издания по света, въпреки факта, че Манчестър Сити спечели първия полуфинал срещу Реал Мадрид с 4:3. Причината е, че французинът вкара два изключителни гола, единият от които бе дузпа в стил „Паненка“. Това даде повод на журналистите след мача да го запитат за увереността, с която доминира вече цял сезон в Шампионската лига.

„Винаги съм смятал, че няма да пропуснеш нито една дузпа, ако не изпълниш нито една. Това е просто въпрос на увереност и нищо повече. Аз съм изпълнен със самочувствие, така че пробвах и вкарах“, каза Бензема, цитиран от Sky Sports.

Междувременно капитанът на „кралския клуб“ вече има 41 гола в 41 мача през кампанията, като вече е само на 3 гола от рекорда на Кристияно Роналдо, който през сезон 2017/18 вкара 44 попадения за отбора.

40 - Karim Benzema is the first player to score 40+ goals in a single season for Real Madrid since Cristiano Ronaldo left them in 2018, with Ronaldo the last to do so for the club in 2017-18 (44). Unleashed. pic.twitter.com/LypKVx7epd