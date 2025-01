По руската телевизия бяха отправени поредни заплахи към западните страни за възможна световна война, ако НАТО разположи свои войски в Украйна, срещу която Владимир Путин близо 3 години води пълномащабна война.

Водещият Владимир Соловьов заяви в предаването си, че „миротворците са необходими“, затова руски миротворци ще бъдат разположени в Париж, Рим и Лисабон.

Заплахата идва на фона на продължаващите дискусии по какъв начин войната в Украйна може да бъде спряна и какви гаранции ще получи Киев срещу бъдеща руска атака.

За първи път френският президент Еманюел Макрон открито заговори за разполагането на западни сили в Украйна, но призивът му срещна сериозен отпор сред съюзниците в НАТО, включително от САЩ и Германия. Алиансът към днешна дата не е взел решение да изпрати свои сили в Украйна и е малко вероятно това да се случи, докато там се водят активни боеве.

Новият американски президент Доналд Тръмп заяви, че ако Москва не сключи споразумение с Украйна сега, „няма да има избор, освен да наложи високи равнища на мита, такси и санкции върху всичко, което Русия продава на САЩ и на други страни“. По време на предизборната си кампания Тръмп беше обещал да сложи край на войната в Украйна за 24 часа, без да разкрива по какъв начин ще накара Путин да спре войната.

Attention, Europe!



Russian propagandist Solovyev threatens that the Russian Corps will be stationed in Paris, Rome, and Lisbon as peacekeepers, and "Berlin will have to be destroyed," because they "have forgiven Berlin many times, but they never realized anything." https://t.co/soBDWDn86j pic.twitter.com/0Yr3bF89Tj