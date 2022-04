Официално имаме първия изпаднал отбор от Висшата лига

Астън Вила срази с 2:0 отбора на Норич и така гарантира изпадането на „канарчетата“ в Чемпиъншип.

Това е първият сигурен тим от Висшата лига, който няма дори теоретични шансове за оцеляване, въпреки че до края на кампанията остават 4 кръга.

Головата разлика на този етап на отбора е 22:71, което е най-лошата атака и най-слабата защита в шампионата към днешна дата.

Thank you for your support home and away this season.#NCFC | #AVLNOR pic.twitter.com/COog5ScQaT