Лийдс посрещна всички удари на Ман Сити с голи гърди

Лийдс Юнайтед и Манчестър Сити завършиха 0:4, като домакините не предложиха никаква съпротива на кандидат-шампионите в английската Висша лига.

Родри, Нейтън Аге, Габриел Жесус и Фернандиньо вкараха попаденията за „гражданите“, с които тимът им си върна лидерската позиция, тъй като няколко часа по-рано Ливърпул си свърши работата срещу Нюкасъл.

Поражението за „белите“ междувременно дава надежда на Евертън, че ще може да изплува от зоната на изпадащите, ако успее да спечели двата си мача в пасив.

