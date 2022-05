Тотнъм прати топката в полето на Арсенал в битката за топ 4

Тотнъм Хотспър спечели с 3:1 домакинството си срещу Лестър Сити, за да прати топката в полето на градския си съперник - Арсенал, в битката за място в топ 4 през този сезон.

Хьон-мин Сон вкара два гола и даде асистенция на Хари Кейн, за да донесе успеха на „шпорите“, докато Келеши Ихеаначо вкара почетно попадение в добавеното време на мача.

Тимът на Антонио Конте демонстрира отличен футбол на контраатака, като предаде владеенето на топката на „лисиците“, а след това Сон и Кулушевски превземаха с лекота отворените пространства в отбраната на гостите.

Арсенал по-късно днес гостува на Уест Хям, за да се опита отново да си върне четвъртата позиция и да откаже „чуковете“ от мечтата за футбол от Шампионската лига догодина.

