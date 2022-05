Милан се скъса да пропуска, но все пак увеличи аванса си на върха в Серия А

Милан спечели с минималното 1:0 домакинството си на Фиорентина, за да увеличи аванса си на върха в класирането на Серия А на цели 5 точки преди Интер да изиграе своя мач срещу Удинезе.

Рафаел Леао се възползва от кошмарна грешка на вратаря Пиетро Терачано в последните минути на срещата. Стражът изрита една топка в средата на своята половина, а там португалецът овладя и напредна с мощна крачка. След това се нагласи, за да стреля в далечния ъгъл и така явно заблуди Терачано, защото кълбото в крайна сметка се озова почти в средата на вратата и над плонжа на съперника.

We kept pushing and got our reward: forza Milan! ❤️‍🔥



Il gol si è fatto aspettare, ma alla fine è arrivato: grandi ragazzi! ❤️‍🔥#MilanFiorentina #SempreMilan @Acqua_Lete pic.twitter.com/rYSJghW2sJ