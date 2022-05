Интер потрепери, но остава в битката за „Скудетото“

Удинезе и Интер завършиха 1:2, за да може шампионите да продължат със защитата на титлата си от миналия сезон, тъй като Милан имаше аванс от 5 точки преди този мач.

Иван Перишич даде аванс на „нерадзурите“ в началото на мача, а в края на първото полувреме Лаутаро Мартинез изпусна дузпа, но успя да се поправи при добавката, за да удвои преднината на своя отбор.

Резервата Игнасио Пусето върна интригата в двубоя в 72', а в оставащите минути гостите заиграха изцяло на контраатака, като очевидно напрежението започна да взема превес.

Ето, че три кръга преди края Милан и Интер продължават преследването, като разликата помежду им е 2 точки в полза на „росонерите“.

#UdineseInter 1-2



72 - NACHO! Deulofeu's free kick is blocked by Handanovic and from the rebound Udogie picks out Pussetto, who then makes no mistake it finding the net!



