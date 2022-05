Байерн награди с нов договор една от съвременните си легенди

Томас Мюлер ще остане в Байерн Мюнхен поне до 2024 г., след като днес официално бе обявено, че той преподписа договора си с клуба.

Германецът е част от лагера на „баварците“ още от 10-годишна възраст, което означава, че изминалите 22 години за него са преминали в германския гранд. Сега към тях той ще добави още 2.

„Изпитвам огромно удоволствие да нося червените цветове година след година на и извън терена, дори понякога вятърът да духа срещу мен“, каза Мюлер пред клубното издание.

Сред успехите на плеймейкъра личат 11 шампионски титли, 2 трофея от Шампионската лига, 6 Купи на Германия и всичко това в рамките на 624 мача, в които той има 226 гола и 246 асистенции. С подобна статистика няма много хора изобщо в историята, които биха могли да се похвалят.

Bavarian through and through ❤️🤍@esmuellert_ extends at #FCBayern until 2024 🙌#MiaSanMia #Müllered