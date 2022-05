Моуриньо не се сдържа и се разплака (ВИДЕО)

Наставникът на Рома - Жозе Моуриньо, не сдържа емоциите си и се разплака след последния съдийски сигнал на двубоя с Лестър. Португалският специалист изведе "вълците" до първия им европейски финал от 31 години.

Ранният гол на Тами Ейбрахам бе достатъчен, за да сложи край на мечтата на Лестър да стане първи победител в Лигата на конференциите, което означава, че решаващият мач в Тирана, Албания, ще бъде между Рома и Фейенорд.

"Защо пророних сълза? Защото чувствам това, което чувстват всички", каза той.

"Знам какво значи това за всички хора, емоцията ми бе за тях. Чувствам се късметлия, че съм на още един престижен финал. Кара ме да се чувствам специален. Ние сме като семейство. С годините ставаш по-малко егоист и повече баща, дори дядо на част от тях. Щастлив съм", призна Моу.

José Mourinho in tears after reaching the Conference final. Might not be the biggest final in his career, but man does this show how much he loves the game. Imagine not loving this man. pic.twitter.com/ZNXoAGqzOq