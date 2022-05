Ерлинг Холанд мина медицински прегледи в Манчестър Сити

Манчестър Сити официално ще представи Ерлинг Холанд тази седмица, като първото си лятно попълнение още преди да е приключил сезонът. Това стана ясно, след като Фабрицио Романо потвърди, че „гражданите“ са съобщили на ръководството на Борусия Дортмунд, че ще платят откупната клауза на нападателя, а днес той е минал успешно медицински прегледи.

Прогнозите през изминалите месеци, че норвежецът ще струва стотици милиони се опровергаха от факта, че в договора му има заложена откупна клауза в размер на около €60 млн.

21-годишният Холанд ще бъде първият типичен таран за „гражданите“ от Еманюел Адебайор насам, но с тази разлика, че младокът е считан за един от най-завършените атлети в света на футбола в момента, докато тогоанецът разполагаше основно с високия си ръст и широка крачка.

Договорът на централния нападател ще е до 2027 г. и той ще прибира по €440 хил. на седмица.

Erling Haaland to Manchester City, here we go! Haaland has passed medical tests as new Man City player today, he’s back in Dortmund. It will be OFFICIAL this week 🚨🔵 #MCFC



Man City told BVB board that they will activate release clause [closer to €60m than €75m] in few hours. pic.twitter.com/heYobi8S1Y