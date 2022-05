Манчестър Сити официално обяви трансфера на Ерлинг Холанд

Новината, която разтърси футболния свят в последните дни, официално днес бе потвърдена, като можем да заявим, че Ерлинг Холанд наистина ще бъде играч на Манчестър Сити от новия сезон.

„Гражданите“ потвърдиха, че от 1 юли 2022 г. 21-годишният норвежец ще бъде играч на клуба, като единствено сега се чака края на сезона в Англия и Германия, за да може документите да бъдат заверени пред съответните инстанции.

Смята се, че Сити е активирал откупната клауза в договора на Холанд с Борусия Дортмунд, която е в размер на около €60 млн., а клубът не възнамерява да чупи финансовата си политика за заплатите, като просто постави новата си звезда редом до Кевин де Бройне с неговите €440 хил. на седмица.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.