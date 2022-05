Момиче изпита огромна болка преди ММА мач (ВИДЕО)

Момиче изпита огромна болка преди ММА мач във Финикс, след като се направи на смела пред приятели.

Блондинката се затича и опита да влезе в клетката, но бе блъсната грубо от охранител, след което падна от около метър височина. След това смелата девойка бе задържана и отведена извън залата.

Видеото се превърна в хит в социалните мрежи, където хората определиха постъпката ѝ като "най-лошата идея на ММА мач".

Everyone, do not try rushing the cage at a UFC event pic.twitter.com/dCwfTVKdZk