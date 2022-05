Атлетико Мадрид спаси сезона с победа над един от опашкарите в Примера

Атлетико Мадрид победи с 0:2 тима на Елче, за да си гарантира на практика мястото в топ 4 на испанската Примера Дивизион и така да спаси един кошмарен сезон.

Матеуш Куня и Родриго де Пол вкараха попаденията за „дюшекчиите“ през двете полувремена, за да може активът на тима им да набъбне на 67 точки.

Севиля по-рано записа трето поредно равенство срещу Майорка, а Реал Бетис разби с 0:3 Валенсия, за да остави интригата за мечтата в Шампионската лига жива поне за още един кръг.

